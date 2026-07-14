El Gobierno de Barcelona defiende su gestión del socavón y la oposición lo acusa desoír a vecinos

Bomberos el día del socavón - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda y el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay y Albert Batlle, han vuelto a defender la gestión de su gobierno por el socavón de las obras de la L9 del Metro en el barrio del Putxet, pero la oposición afirma que desoyeron los avisos de vecinos sobre grietas.

En la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda, Batlle ha dicho este martes por la tarde que hay 10 comercios afectados, y este mismo martes por la mañana cifró en unos 300 los vecinos de los 93 pisos desalojados y en 67 las personas atendidas por el Cuesb.

Ha añadido que han dado toda la información que tienen, que "queda mucho trabajo por hacer" y que comparecerán las veces que sea necesario para seguir dando explicaciones.

GRUPOS

El líder de Junts, Jordi Martí, ha alertado al gobierno municipal de que están ante una crisis de confianza de la ciudadanía con la institución, porque no saben cuándo volverán a sus casas o reabrirán sus negocios, y les ha reclamado "máxima exigencia" a la Generalitat como responsables de la obra.

El concejal de BComú Pau González ha agradecido la información facilitada por el ejecutivo pero, en la misma línea que Martí, ha recalcado que deben recuperar la confianza con los vecinos, y que les ha pedido que prevalezca su opinión técnica, pese a que la responsabilidad sea del Departamento de Territori de la Generalitat.

Desde ERC, Rosa Suriñach ha recordado el socavón del Carmel hace 20 años y ha pedido que se informe a los afectados de en qué condiciones podrán volver a casa y "qué medidas de seguimiento tendrán que seguir".

La concejal del PP Sonia Devesa ha insistido en que no les han facilitado la suficiente información técnica del socavón y ha reclamado la dimisión de Gay como responsable del distrito de Sarrià-Sant Gervasi por no hacer caso a los avisos de algunos vecinos sobre grietas.

El concejal de Vox Liberto Senderos ha recordado que su grupo ya preguntó en el pleno de Sarrià por el levantamiento del pavimento en la calle Sant Gervasi de Cassoles y que no hubo "ninguna inspección adicional".