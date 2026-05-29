El gobierno de Collboni reivindica el convenio municipal y emplaza a CGT a "aportar soluciones"

Protesta de trabajadores municipales ante el Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha reivindicado el convenio municipal aprobado en enero, que ha calificado de histórico, tanto por su contenido como por su apoyo, y ha emplazado a la CGT a "aportar soluciones" en las reuniones semanales con los sindicatos.

En declaraciones a los medios este viernes tras el pleno extraordinario reclamado por Junts, BComú y ERC para pedir explicaciones al gobierno sobre las negociaciones con la plantilla municipal, ha insistido en que cada semana hay reuniones tanto de la mesa de interpretación del convenio como de la mesa general.

"Y en este contexto llegamos al debate de hoy, que cuesta de entender. ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es intentar buscar cómo podemos mejorar las condiciones de algunos colectivos, hay espacios de diálogo", ha afirmado Bonet.

Asimismo, ha reprochado a los grupos de la oposición que en su momento apoyasen el convenio y ahora discutan la legitimidad del acuerdo alcanzado con los sindicatos: "Pido a los grupos y, sobretodo, a los Comuns, que piensen bien cuál es la estrategia que hay detrás de esta actuación".

Respecto a las reivindicaciones de los trabajadores municipales en huelga, ha sostenido que para "problemáticas concretas, propuestas concretas y soluciones concretas" y ha insistido en que el nuevo convenio es el que ha conseguido la jornada de 35 horas, las tardes libres y mejoras salariales.

SINDICATOS

También en declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CC.OO en el Ayuntamiento, Laura Urrea, ha coincidido con las reivindicaciones de los trabajadores en huelga pero ha afirmado que el convenio es un "buen acuerdo de condiciones" que siguen trabajando para desarrollar y desplegarlo.

Por su parte, el secretario general de UGT en el consistorio, Pablo Romero, también ha apoyado a los trabajadores y ha asegurado que llevan años reclamando que haya un refuerzo en los servicios afectados "pero esto tampoco puede ser una excusa para decir que es un mal convenio".

Finalmente, el secretario general de CSIF en el consistorio, Eugenio Zambrano, ha lamentado el "relato de parte" de los grupos de la oposición, a los que ha acusado de utilizar a los trabajadores municipales y a la ciudadanía.