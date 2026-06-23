El Gobierno da luz verde al parque eólico marino experimental frente a la bahía de Roses (Girona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

GIRONA, 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental (DIA) del parque eólico marino experimental frente a la bahía de Roses (Girona), promovido por el Institut de Recerca en Energies Renovables (IREC), que depende de la Generalitat, ha podido saber Europa Press.

Por su parte, la consellera de Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha situado a inicios de 2028 la puesta en marcha de las plataformas experimentales, al preguntársele este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu por el DIA favorable.

Respecto a esta resolución, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Paneque ha asegurado que el Govern la analizará "a fondo", ya que es el último paso para iniciar la licitación de esta plataforma, que consta de 3 aerogeneradores con 3 tecnologías diferentes.

La también portavoz del Govern se ha mostrado convencida de que en las próximas semanas se podrá dar a conocer un calendario para el inicio de las actuaciones.

CONSENSO DEL PROYECTO

Preguntada por el consenso que genera el proyecto entre los agentes territoriales y los ayuntamientos, ha afirmado que "la propia plataforma experimental ya es resultado de este diálogo", aunque ha convenido en que hay sectores que no lo ven con buenos ojos.

"Desde el Govern insistimos en avanzar en la transición energética", y ha afirmado que parece razonable y prudente impulsar esta plataforma porque será una de las únicas en el mundo en usar este tipo de tecnología, según ella.

"POLO TRACTOR"

Ha asegurado que este proyecto tiene la oportunidad de ser un "polo tractor" de empresas del sector por tal de valorar qué tipo de tecnología es la más adecuada, por lo que cree que se trata de un buen acuerdo con el territorio que el Govern quiere impulsar.

Tambien ha dicho que, en función de los resultados de las diferentes tecnologías en fase experimental, se valorará si es oportuna la construcción de un parque comercial a futuro.