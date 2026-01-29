Gobierno y Generalitat crean un grupo de seguimiento de las actuaciones en Rodalies

Una persona espera en la Estación de Sants de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat han creado un grupo de trabajo de seguimiento de las actuaciones que se están llevando a cabo en la red de Rodalies, informan en sendos comunicados este jueves.

El grupo contará con representantes del Govern, Renfe y Adif "para poder reforzar de manera coordinada, entre las partes implicadas, todas las acciones necesarias ya acordadas".

Está previsto que celebre reuniones cada semana para evaluar el balance de as inspecciones de la infraestructura, de las obras en marcha y de la situación del servicio de Renfe y que tome las medidas necesarias.

Adif tiene previsto mantener las inspecciones de la red para "ir más allá en una vigilancia permanente de los cerramientos, o el seguimiento de las llamadas de atención especiales de los propios maquinistas", y reforzará su equipo técnico sobre el terreno.

Además, Adif y Renfe se han comprometido a informar semanalmente a la opinión pública de la situación de la infraestructura y de los servicios ferroviarios activos.