El Gobierno habilita en Huelva y Barcelona 2 oficinas para las víctimas de accidentes ferroviarios

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha activado este miércoles en las subdelegaciones del Gobierno en Huelva y Barcelona dos oficinas de atención integral a los afectados y familiares de las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, informa en un comunicado.

El objetivo es canalizar, informar y ayudar en la tramitación de indemnizaciones aprobadas por el Gobierno tras el Consejo d e Ministros, así como prestar acompañamiento y apoyo administrativo a las familias afectadas.

Asimismo, el Ministerio habilitará puntos de atención en las subdelegaciones que sean necesarias en los territorios donde residan todas las personas afectadas.

Además, también pondrá a disposición el servicio de 'La Administración Cerca de Ti' para que, en el caso de no poder no desplazarse a las oficinas físicas, esas personas puedan ser atendidas por personal de las subdelegaciones del Gobierno en su propio domicilio y en cualquier punto.

La oficina de Barcelona se encuentra en la calle Bergara 12 planta baja, mientras que la de Huelva se ubica en la calle Berdigón 11-13.