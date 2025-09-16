El Gobierno mejorará la financiación del Barcelona Supercomputing Center

Archivo - El Rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su visita al Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se aumentan los límites de gasto en el convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Generalitat y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para la financiación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

El BSC-CNS suscribió en diciembre de 2020 el convenio para su financiación en el período 2020-2029, pero desde entonces, según ha informado el Gobierno en un comunicado, se ha producido una "importante evolución y crecimiento en las actividades del consorcio BSC-CNS y en el contexto general nacional e internacional en el que éstas se desarrollan".

Es por ello que ha considerado necesario hacer un "ajuste" de las aportaciones de las administraciones que forman el convenio.

De esta forma, el Ministerio de Ciencia aportará en 2026 10,5 millones hasta llegar a los 11,5 en 2029; la Generalitat no superará los 3,8 millones, comenzando por 3,6 el año que viene; y la UPC deberá aportar como mínimo 2,4 millones anuales durante el periodo 2025-2029.

Finalmente, el Gobierno ha remarcado que el cambio es necesario para "asegurar el liderazgo de España y la Unión Europea en el contexto internacional".