El Gobierno reconfigura los terrenos del CZFB en el Puerto de Barcelona para dar espacio a Elian

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva delimitación de los terrenos que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ocupa en el Puerto de Barcelona, en el marco del acuerdo para que Elian pueda construir su segunda planta de proteína vegetal en el enclave, según figura en las referencias del Consejo de Ministros este martes.

El cambio se hace en los terrenos gestionados por el CZFB en el muelle Álvarez de la Campa y cuya concesión vence en los próximos meses, y que serán reubicados en un terreno ubicado en la Ronda del Port.

Además, el proyecto de la nueva planta de Elian ha sido declarado de interés estratégico por la Generalitat y de interés portuario por la propia Autoridad Portuaria de Barcelona.

El Puerto ha otorgado al CZFB autorizaciones temporales sobre terrenos alternativos dentro del recinto portuario, para facilitar la reubicación progresiva de los actuales operadores y arrendatarios que desarrollan su actividad en el Muelle Álvarez de la Campa, para garantizar una transición sin interrupciones.

NUEVA PARCELA

Con la aprobación del Consejo de Ministros, se acometerá la incorporación a la Zona Franca de una parcela de 53.380 metros cuadrados, que quedará reducida a 49.779,19 metros cuadrados como consecuencia de la expropiación prevista por la Autoridad Portuaria para el desarrollo de un vial portuario.

A esta superficie se le debe sumar la incorporación como zona franca aduanera de 20.183 metros cuadrados correspondientes a parcelas situadas en una zona anexa al recinto principal de la Zona Franca, para compensar la pérdida de superficie en la nueva ubicación.

También se ha solicitado la habilitación con carácter temporal durante un máximo de tres años como zona franca aduanera de una superficie de 25.193 metros cuadrados para garantizar la continuidad de las actividades aduaneras y logísticas mientras los arrendatarios actuales ocupan el nuevo espacio.

Por último, se propone la exclusión y desclasificación progresiva y escalonada como zona franca aduanera de las superficies actualmente ocupadas en el Muelle Álvarez de la Campa.