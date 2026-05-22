El Gobierno rehabilita el firme de la N-260 a su paso por Ribes de Freser (Girona)

Imagen de las afectaciones en la N-260. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIRONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno está ejecutando las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-260, entre los kilómetros 130,8 y 132,7, a su paso por Ribes de Freser (Girona), informa este viernes en un comunicado.

Para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, la actuación comportará también el cierre de uno de los carriles de circulación desde el próximo lunes y hasta el jueves, entre las 8 y 18 horas, y el viernes entre las 8 y 13 horas.

El tráfico se desviará por el carril que quede libre en cada momento, según el avance de los trabajos, que pasará a funcionar de forma bidireccional y estará debidamente señalizado, detalla el ministerio.