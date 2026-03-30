Los GoliADs CEU UAO cumplen 20 años y se centrarán en el universo de Gaudí y el modernismo

Gala de los GoliADs CEU UAO Awards - CEU UAO

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los GoliADs CEU UAO Awards, los premios de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) que reconocen a profesionales y proyectos del sector de la comunicación y la publicidad, cumplen esta edición 20 años y se centrarán en el universo de Antoni Gaudí, el modernismo y la estética de los años 20.

La gala será el 7 de mayo en el Aula Magna de la universidad y evocará "la efervescencia cultural de los inicios del siglo pasando, conectando esta explosión artística con la creatividad y la innovación que hoy marcan el sector comunicativo", informa la CEU UAO en un comunicado este lunes.

Los estudiantes de 4º de Publicidad y Relaciones Públicas y de Periodismo serán los encargados de escoger a los ganadores y este año se entregarán 14 galardones: destacan el premio Andreu Barrabino, el de la Mejor trayectoria profesional, el de la Mejor campaña hecha con IA, el de la Mejor innovación creativa y el del Mejor podcast.

Entre los premiados hay profesionales como el periodista Pedro Piqueras --galardonado en la XVIII edición por su trayectoria-- así como Luis del Olmo y Toni Segarra --reconocidos con el GoliAD a Mejor trayectoria profesional--.

También hay nombres como Carles Porta --Mejor contenido de true crime-- y Javier Castillo --Innovación y creatividad--, junto con agencias como Ogilvy y TBWA, "reflejo de la diversidad y la calidad del sector que estos premios celebran año tras año".