González-Bueno (Banco Sabadell) dice que su relevo evita la "parálisis" del banco

El hasta ahora ceo del Banco Sabadell, César Gónzalez-Bueno (i), y su futuro sustituto en el cargo, Marc Armengol (d), durante una rueda de prensa para presentar los resultados de la entidad. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha explicado que la decisión de abandonar su cargo a partir del próximo mayo anunciada este jueves evita la "parálisis" del banco.

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa junto al director financiero, Sergio Palavecino, tras presentar los resultados de 2025, año en el que el banco ganó 1.775 millones de euros, un 2,8% menos, y tras anunciarse que será sustituido por el consejero delegado de TSB, Marc Armengol, presente en el encuentro.

"Esta decisión viene por sorpresa y ese era el objetivo. Las decisiones de relevos corporativos que se dilatan en el tiempo acaban creando periodos de vacío en las organizaciones que impiden que se desarrollen al ritmo que requieren", ha dicho González-Bueno.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)