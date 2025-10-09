González-Bueno (Sabadell) dice que la aceptación de la OPA entre los accionistas sigue en el "1%"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

Considera que el proceso se ha alargado porque el BBVA ha presentado "hasta 7 borradores distintos"

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este jueves que la aceptación de la OPA de BBVA entre los accionistas de la entidad catalana sigue en el "1%" y ha rechazado que se produzca, en sus palabras, un alud final de solicitudes a favor de la operación.

"Nosotros seguimos en el 1% de aceptación, lo que es una muestra clarísima de que nuestros accionistas, que son clientes, que son el 80% y dueños de más del 40% de las acciones, no quieren esta operación", ha dicho en una entrevista en 'On Economia' recogida por Europa Press.

Preguntado por si él y el presidente Josep Oliu han solicitado información sobre las aceptaciones presentadas durante el plazo de aceptación --que los accionistas del Sabadell pueden pedir, según se recoge en el folleto de la OPA--, lo ha negado: "Es algo que nos planteamos hace tiempo y con la vorágine no lo hemos hecho, pero es una posibilidad y lo interesante será al final".

Sobre el resultado de la OPA, ha asegurado que los números del Sabadell de que BBVA no llegará al 30% son "realistas" y ha señalado que entiende la postura de la entidad vasca cuando asegura que superará el 50%, ya que, según él, está intentando dar el efecto arrastre y el efecto gregario, que es hacer lo que haga la mayoría.

"Hace poco hablaban del 70-80%, pero en privado están preocupados por llegar al 30%", ha dicho sobre el BBVA, y ha rechazado que se produzca, en sus palabras, un alud final de solicitudes a favor de la operación.

"HASTA 7 BORRADORES DISTINTOS" DEL BBVA

Ha apuntado que cree que el proceso de la operación "es demasiado largo" y ha acusado de ello al BBVA.

"El alargamiento fundamental se ha producido durante la fase de la CNMC y aquí el único que habló con ellos fue el BBVA, que llegó a presentar hasta siete borradores distintos", ha dicho.