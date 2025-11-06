González-Bueno (Sabadell) dice que el banco "está preparado" para crecer más y ser más rentable

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que el banco "está preparado" para crecer más, ser más rentable y, textualmente, ser el mejor de España, informa la entidad en un comunicado este jueves.

Lo ha dicho en una serie de reuniones con más de 1.500 directivos de las seis Direcciones Territoriales de la entidad, que se han celebrado en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián.

González-Bueno ha señalado la voluntad de "acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida" para los accionistas.

Ha celebrado que "los niveles de compromiso están en récord histórico" y que el valor diferenciador del banco es, textualmente, su capacidad comercial y su vocación de servicio.

El consejero delegado ha subrayado los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027, que incluyen el incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, el foco en España, el avance del proceso de digitalización, la eficiente gestión de los costes y la mejora del perfil de riesgo.