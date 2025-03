González-Bueno (Sabadell) dice que la OPA de BBVA "pone en peligro el bienestar" en España

Oliu pide al Gobierno que sea claro sobre sus intenciones para la operación

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre la entidad que dirige "pone en peligro el bienestar" de España por su afectación sobre el tejido empresarial y, en especial, sobre las pymes.

Lo ha dicho en un encuentro con la prensa junto al presidente del banco, Josep Oliu, previo a la Junta General de Accionistas que se celebra este jueves en Sabadell (Barcelona), la primera tras la vuelta de la sede de la entidad a Catalunya.

González-Bueno ha alertado de que esta afectación sobre el tejido industrial y productivo no es reparable, es un "hueco que queda vacío", y lo ha diferenciado del segmento de particulares, que ha explicado que sí que se rellena.

El consejero delegado ha insistido en que los accionistas del Sabadell "tienen mucho más futuro con el banco en solitario" y ha señalado el incremento en el consumo de capital del BBVA y que el banco presidido por Carlos Torres, según él, ha reconocido que las posibilidades de fusión son bajas.

"No es buena para España, no es buena para las pymes, no es buena para los clientes, no es buena para los accionistas. Es una operación que no tiene mucho sentido", ha insistido.

FASE 3

Oliu ha dicho que el Gobierno "tendría que ser claro sobre sus intenciones" de si aceptará o no una fusión entre las dos entidades en el caso de que la OPA salga adelante en la conocida como fase 3.

Ha añadido que si no acepta la fusión, también debe ser claro en las condiciones de gobierno corporativo que se deberían cumplir para no mermar la competencia a pesar de que el máximo accionista de Banco Sabadell sería BBVA.

El presidente ha apuntado que, en la fase 3, uno de los temas que el Gobierno debería analizar es el daño que la operación pudiese tener en Catalunya, Comunidad Valenciana o Murcia, "lugares en los que Banco Sabadell actúa como banco principal".

TURQUÍA Y MÉXICO

Oliu ha subrayado que los accionistas del Sabadell deberán elegir entre un banco con una pequeña parte del balance expuesta en Inglaterra y otra con "buena parte del balance expuesto a México, Turquía y otros países emergentes".

"El accionista convierte el riesgo España en un riesgo mezclado de varios países y asume riesgos de capital de depreciaciones de diferentes países", ha resumido, y ha añadido que el accionista del Sabadell sabe que es un banco español, no un banco multinacional.

Ha insistido en que Banco Sabadell "es un proyecto nacional, fundamentalmente", y que su objetivo es invertir los ahorros generados en España en el tejido productivo español, y que su intención no es competir con bancos americanos o europeos.

INCREMENTO DE LA OFERTA

Preguntado por un posible incremento de la oferta de BBVA antes del periodo de aceptación, Oliu ha dicho que "deben ir con mucho cuidado" si lo hacen para que no tenga un impacto sobre la cotización de la entidad.

En todo caso, González-Bueno ha añadido que a "la mayoría de inversores institucionales" les comunican que no ven factible la operación con el precio actual, y ha recordado que la prima de la operación es negativa desde hace varias semanas.