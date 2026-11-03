González Laya ve las 'midterms' de EE.UU. como un veredicto sobre el "método absolutista" de Trump

Archivo - La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya durante un desayuno informativo, en el Eurostars Madrid Tower, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el Grupo Hotusa bajo el título 'España, Europa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del World in Progress y exministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que los resultados de las elecciones de Estados Unidos de medio mandato, que se celebran este miércoles, son un veredicto del "método absolutista" del actual presidente norteamericano, Donald Trump.

Así se ha pronunciado este martes en un debate junto con la exembajadora de Estados Unidos Julissa Reynoso, y las corresponsales en Estados Unidos Sara Canals y María Sánchez, en el marco del World in Progress (WIP) 2026.

Laya ha asegurado que este método Trump ha supuesto una "concentración de poder pare enriquecimiento personal", y ha llamado a hacer una lectura europea de lo que pase este miércoles en EE.UU., ante quienes piensan que se debe copiar este método.

La exministra también ha puesto sobre la mesa el resultado de las elecciones en Israel, que "obliga a aquellos israelíes que entienden que el método Netanyahu no ha funcionado a tener que buscar un entendimiento con los partidos árabes", y ha señalado que esto también puede irradiar hacia la política norteamericana y europea.

Laya ha alertado de que el reconocimiento del sufrimiento de los gazatíes ha "contribuido a generar un ambiente de antisemitismo, blando en algunos lugares, muy duro en otros lugares", lo que considera que genera una situación muy complicada con el antisemitismo en Estados Unidos.

Sobre si Trump aceptará el resultado, la exministra ha recordado que el presidente "ya hace unas semanas anticipó que si los republicanos perdían la elección en midterm, él no estaba en la papeleta", lo que considera un distanciamiento en caso de una posible derrota de los republicanos en las urnas.

JULISSA REYNOSO

Por su parte, Reynoso ha sostenido que el pueblo americano progresivamente ha "abierto los ojos" a medida que ha avanzado el segundo mandato de Trump, y considera que eso se está traduciendo en un movimiento importante a favor de los demócratas.

La exembajadora considera que "hay candidatos más de izquierda" en las filas demócratas, que defienden ideas como la sanidad universal y el acceso a la educación pública, y considera que ya no hay una connotación tan negativa del término socialista.

Reynoso también ha apuntado a un empoderamiento de la comunidad latina, tras los "golpes" recibidos por el gobierno de Trump, y ha destacado que varios estados podrían elegir gobernadores latinos, lo que ha calificado revolucionario y se lo ha agradecido irónicamente a Trump.