Gortázar (CaixaBank) asegura que "financiación hay a espuertas" para promover nueva vivienda

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta los resultados de la entidad de los nueve primeros meses de 2026- Rober Solsona - Europa Press

Alerta de que las ayudas a la compra pueden ser contraproducentes al aumentar la demanda

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que "financiación hay a espuertas" para promover nueva vivienda, y que el problema es que falta construcción de nuevas casas.

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa tras presentar los resultados hasta septiembre, periodo en el que el banco ganó 4.962 millones de euros, un 12,9% interanual más.

"No estamos construyendo suficientes casas como economía y, por tanto, si no se construyen suficientes casas, no podemos financiar suficientes casas", ha lamentado el consejero delegado.

Gortázar ha recordado que, actualmente, se están terminando de construir alrededor de 100.000 viviendas y se están iniciando unas 150.000, pero que la creación de nuevos hogares está por encima de los 200.000, por lo que hace falta impulsar la construcción, y ha insistido en que todos los proyectos que aparecen se financian "siempre que tengan el rigor adecuado".

Ha avisado de que la nueva producción hipotecaria --que está creciendo-- pueda contraerse en el futuro a causa del incremento de los precios y las limitaciones de renta de los posibles hipotecados, algo que puede agravar el incremento de los tipos de interés.

Preguntado por las ayudas públicas a la compra de vivienda, el consejero delegado ha dicho que es "sensato y bueno" que lo hagan, aunque ha alertado de que se debe combinar con un incremento de la oferta.

"Todas estas medidas están bien, pero son complementarias a la principal, que es incrementar la oferta. Si no, de hecho, pueden volverse hasta contraproducentes, porque generas, a través de un subsidio, unas subidas más importantes todavía, y dejas a quien no tiene ese subsidio todavía más lejos de la asequibilidad", ha dicho.

INFLACIÓN Y TIPOS

Sobre la futura evolución de los tipos de interés en la Eurozona, Gortázar ha explicado que el consenso en los mercados es que haya una nueva subida en diciembre y otras dos durante 2027, lo que llevaría los tipos al 3,25%.

Sin embargo, ha dicho que estas previsiones dependen de la evolución de la inflación y "hasta qué punto se produce una tensión en los mercados financieros y un relajamiento del crecimiento económico".

Preguntado por el impacto de la inflación en las cuentas del banco, el consejero delegado ha dicho que el principal factor es el impacto en los tipos de interés.

En este sentido, ha dicho que si la subida de los tipos es brusca y fuerte, puede provocar un enfriamiento excesivo de la economía, pero que si es moderada y gradual, puede evitar que la inflación se convierta en permanente sin generar un estancamiento en la economía o una recesión.

DE COS

Ante el anuncio de dimisión de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y la posibilidad de que el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tome el relevo, Gortázar ha dicho que la experiencia que tienen con de Cos es "magnífica".

"Hizo un trabajo extraordinario en un momento en el que no era fácil, y no solamente es una persona cualificada técnicamente al máximo, sino que tiene unas capacidades comunicativas que son muy importantes para el papel de un banquero central y, sobre todo también, una capacidad de generar y construir consensos que es notablemente una característica muy importante para esa función", ha dicho.