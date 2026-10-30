Gortázar (CaixaBank) descarta que el uso de la IA conlleve reducciones de plantilla en el banco

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta los resultados de la entidad de los nueve primeros meses de 2026 en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartado que el uso de la inteligencia artificial (IA) conlleve reducciones de plantilla en el banco: "Ser más eficientes no debe equipararse a reducir el número de empleados, sino que podemos hacer más cosas".

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa tras presentar los resultados hasta septiembre, periodo en el que el banco ganó 4.962 millones de euros, un 12,9% interanual más.

Gortázar ha explicado que la IA "abre muchas puertas y genera la posibilidad de hacer muchas más cosas", así como mejorar la eficiencia de las que ya hacía el banco y dar respuesta a nuevas necesidades de los clientes.

Ha dicho que esta tecnología permitirá generar eficiencias gradualmente en la economía que pueden llevar a que en "algunos sectores o funciones sobren personas", pero que no es el caso de CaixaBank en el corto plazo.

"Tenemos que seguir trabajando en formar, en lo que llaman el 'reskilling', en dar la capacidad a personas que aprendan nuevas capacidades y que puedan utilizar la inteligencia artificial y la tecnología", ha asegurado, y ha añadido que el banco lo afronta como un punto positivo.