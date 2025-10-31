Gortázar (CaixaBank) descarta realizar una OPA: "No necesitamos hacer ninguna operación"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, en la rueda de prensa. - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartado que el banco realice una oferta pública de adquisición (OPA) tanto a nivel español como internacional: "No necesitamos hacer ninguna operación".

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa en la sede de CaixaBank en Valencia tras la presentación de resultados hasta el tercer trimestre, periodo en el que el banco ganó 4.397 millones de euros, un 3,5% más.

Gortázar ha explicado que el actual modelo de negocio es "muy bueno", y ha recordado que fuera de España ya tiene sucursales en varias ciudades y que la intención es que crezcan de forma orgánica.

