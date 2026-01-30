Gortázar (CaixaBank) eleva el objetivo de aumento de volumen de negocio a un 6% hasta 2027

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2025.- Rober Solsona - Europa Press

Ve "posible" alcanzar los 7.000 millones de beneficio en 2027

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha detallado que los nuevos objetivos del Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad ha elevado el crecimiento del volumen de negocio que se debe alcanzar a cerca del 6%, frente al 4% que tenía hasta ahora.

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa tras la presentación de resultados de 2025, ejercicio en el que el banco ganó 5.891 millones de euros, un 1,8% más, y en la que ha añadido que esta revisión se debe a que los resultados de 2025 han "permitido superar ampliamente" los objetivos que había hasta ahora.

Gortázar ha añadido que el margen de intereses objetivo pasa a ser del 4% --frente al objetivo de mantenerlo--, la ratio de morosidad debe alcanzar el 1,75% --frente al 2% de hasta ahora-- y la rentabilidad debe superar al 18% --frente al 15% actual--, y ha dicho que esperan superar el 20% de rentabilidad este mismo año.

Ha explicado que no han aumentado el objetivo de nuevos clientes --que se mantiene en 800.000-- para ser conservadores, aunque no descartan hacerlo el próximo año, y que la volatilidad es el caso base de estas previsiones.

Ha recordado que cuando presentaron el Plan Estratégico, el mercado les avisó de que los objetivos eran muy difíciles y optimistas, y ha añadido se "quedaron cortos".

Preguntado por si el objetivo del banco es alcanzar los 7.000 millones de beneficio en 2027, Gortázar se ha mostrado convencido de que los analistas así lo considerarán después de los resultados de este viernes: "Sí, es posible, otra cosa es que sea lo más probable".

Gortázar ha explicado que el objetivo de la entidad es "aprovechar que las condiciones del entorno son buenas para ir más rápido" de lo que iba, algo que ha asegurado que será bueno para el mercado crediticio y para el conjunto de la sociedad por los mayores dividendos de la Fundación La Caixa y el Frob.

Por otro lado, el consejero delegado ha explicado que tras los datos de crecimiento de la economía española en 2025, las previsiones de la entidad para 2026 han pasado del 2,1% al 2,3%.

ISIDRO FAINÉ

Preguntado por la reelección de Isidro Fainé como presidente de la Fundación La Caixa, Gortázar ha celebrado la decisión, ya que da "estabilidad y continuidad" a la entidad.

Ha asegurado que es "motivo de gran satisfacción" y ha señalado que para la Fundación, CaixaBank es un activo fundacional a muy largo plazo.

BANCO CENTRAL EUROPEO

Sobre la posible candidatura del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para situarse al frente del Banco Central Europeo (BCE), Gortázar ha dicho que es una decisión del Gobierno, aunque un apoyo generalizado es "mejor que no tenerlo".

Ha dicho que de Cos es "un extraordinario, magnífico candidato" para presidir el BCE y ha puesto en valor en el respeto que se ha ganado en el sector.

Por otro lado, ha llamado a aprovechar el "momento especial" que se da en la actualidad para impulsar la unión bancaria y de mercados en la Unión Europea (UE) y, textualmente, dejar de lado ciertas cosas por el bien común.

"Seguimos siendo países muy diferentes, pero para tener escala y relevancia en el mundo y defender nuestros valores, tenemos que renunciar a cosas de la patria chica por el interés común", ha insistido el consejero delegado.

Ha añadido la necesidad de hacer "un mercado único de verdad" y eliminar las barreras que tienen los negocios para salir de su país y entrar en otros mercados dentro de la UE.

Gortázar ha asegurado que esto abriría nuevas oportunidades de inversión en Europa y ha alertado de que si no existen estas oportunidades, la inversión se irá a otros países.