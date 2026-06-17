Gortázar (CaixaBank) ve una "disociación" entre el momento político y el momento económico

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, junto al periodista Martí Saballs - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dicho que hay una "disociación" entre el actual momento político, que ha definido de polarizado y complicado, y el momento económico de crecimiento.

Lo ha dicho este miércoles durante el Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra hasta este jueves, en el que ha añadido que el hecho de que la economía española vaya mejor que las del resto de Europa "no es habitual".

Gortázar ha alertado de que si los retos que tiene la economía española a medio y largo plazo no se solucionan, el momento político y el momento económico "convergerán" negativamente.

Entre estos retos ha dicho que están la baja productividad, una deuda pública que "desafortunadamente no corresponde con el momento del ciclo económico" y un problema con las infraestructuras.

"Son todo problemas de desequilibrio que estamos viendo hoy, que no se pueden corregir de la noche a la mañana, y que deberíamos haber evitado tomando decisiones hace tiempo, y probablemente un entorno político polarizado dificulta los consensos necesarios para aquellas grandes tareas de país que tenemos que hacer y que no estamos acometiendo", ha dicho.

SECTOR BANCARIO

Gortázar ha celebrado que el sector bancario "está en un momento fuerte" con solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad, algo que ha definido de fantástica noticia.

"No hay mejor noticia para un país que tener un sector financiero fuerte. Es bueno", ha subrayado, y ha celebrado que los bancos están funcionando con todos los motores.

El consejero delegado ha añadido que, además de un sistema financiero saneado, la deuda privada en España es la mitad que en 2008, lo que da resiliencia a familias y empresas.

Preguntado por un posible proceso de consolidación en el sector en los próximos años, Gortázar ha reiterado que el banco ya "ha hecho los deberes" en España y ha descartado que pueda haber operaciones transfronterizas en Europa.