Gortázar explica al Comité Consultivo de accionistas los resultados de 2025 y el plan de dividendos

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, con el Comité Consultivo de accionistas - CAIXABANK

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicado a los miembros del Comité Consultivo de accionistas de la entidad los resultados obtenidos en 2025, ejercicio del que ha destacado haber "superado" los objetivos para ese año, informa la entidad bancaria en un comunicado este martes.

El pasado 30 de enero, CaixaBank informó de que cerró 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, y aprobó proponer a la Junta General de Accionistas distribuir un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones, equivalente a 0,3321 euros brutos por acción, a abonar durante el mes de abril.

Sin embargo, Gortázar ha subrayado que el potencial financiero de CaixaBank ha permitido elevar un 15% el dividendo total con cargo a los resultados de 2025 hasta 50 céntimos de euro brutos por acción, y una cuantía global de 3.499 millones de euros.

De esta manera, el 'payout' se situará en el 59,4%, según la propuesta de distribución que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En su intervención ante el Comité Consultivo, el consejero delegado ha puesto en valor "la capacidad del banco para generar resultados recurrentes y sostenibles, incluso en un contexto de moderación de tipos de interés, lo que nos permite ofrecer una retribución adecuada a nuestros accionistas".

"La buena evolución del negocio ha permitido también revisar al alza los objetivos de crecimiento y de rentabilidad que habíamos proyectado en el Plan Estratégico 2025-2027", ha agregado.