El Govern abona un 80% de las ayudas a la transformación de viñas de 2025, por 2,2 millones

Imagen de una viña. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat abonará a partir de este jueves un 80% de las ayudas de 2025 para la reestructuración y reconversión de la viña, con un importe total de 2.231.112 euros y 227 viticultores beneficiados, informa en un comunicado este miércoles.

Las medidas contempladas por estas ayudan buscan reforzar una estructura vitivinícola "competitiva", así como la modernización de las explotaciones y adecuación de las variedades a las nuevas tendencias de mercado.

Además, también tienen el objetivo favorecer una producción más sostenible, proteger el medio ambiente y adaptar el sector al cambio climático, reducir las consecuencias medioambientales y una mayor eficiencia energética.