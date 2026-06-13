El Govern abre ayudas para adaptar viviendas de mayores de 65 años en Girona, Lleida y Tarragona

Archivo - Fachada de un edificio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat abrirá el próximo 1 de julio la convocatoria de ayudas para financiar obras de reforma en el interior de las viviendas de personas de 65 años o más en las províncias de Girona, Lleida y Tarragona , informa un comunicado del Govern este sábado.

La convocatoria, que cuenta con un presupuesto total de 1.160.000 euros, permitirá presentar solicitudes hasta el 30 de septiembre y con el objetivo de "favorecer la movilidad y la autonomía de las personas mayores dentro de su domicilio", afirma la consellera de Territorio Sílvia Paneque.

Estas subvenciones cubrirán hasta el 100% del coste de los trabajos con un límite máximo de 4.000 euros por vivienda, siempre que el presupuesto total de la reforma no supere los 8.000 euros.

Las obras permitidas incluyen la mejora de la accesibilidad en cocinas y baños y la adecuación a la normativa de las instalaciones de agua, gas, calefacción, electricidad y saneamiento, entre otras.

Para acceder a las ayudas es obligatorio que la vivienda sea la residencia habitual del solicitante, que ningún miembro de la familia tenga otra propiedad en Catalunya y que los ingresos no superen el doble del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), además de tener 65 años o más y acreditar falta de autonomía, problemas de movilidad o una discapacidad igual o superior al 33%.