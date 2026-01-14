El Govern abre una convocatoria de ayudas con 4 años de contrato para investigadores predoctorales

Las ayudas Joan Oró-Fi ofrecen 4 años de contrato para investigadores predoctorales - DEPARTAMENT DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Investigación y Universidades de la Generalitat ha abierto la convocatoria de las ayudas Joan Oró-Fi dirigidas al personal investigador en formación que, por "primera vez", prevé la ampliación del periodo de contratación de los tres a los cuatro años.

La convocatoria contempla una inversión de 21,1 millones de euros para un total de 243 contrataciones de investigadores e investigadoras predoctorales, informa la conselleria en un comunicado este miércoles.

Con la ampliación de tres a cuatro años de estos contratos se espera proporcionar "más margen de tiempo a los investigadores predoctorales para completar su tesis" y mejorar la estabilidad laboral.

El Departament cubre durante cuatro años los costes de contratación, así como los gastos de matrícula de doctorado y una ayuda complementaria para periodos de investigación internacional y otras actividades formativas.

Estas ayudas las pueden solicitar los doctorandos de las universidades públicas y privadas del sistema universitario de Catalunya, de los centros de investigación, las fundaciones hospitalarias y las Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), y el plazo de solicitud acaba el 30 de enero.