El Govern abre la convocatoria de ayudas a la formación para trabajadores por 36,9 millones

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, dependiente de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha abierto la convocatoria de subvenciones para la ejecución de programas de formación sectorial y transversal para personas trabajadoras ocupadas, con un presupuesto inicial de 32,2 millones de euros ampliable antes de que acabe el año hasta 36,9 millones.

Las entidades de formación pueden solicitar las subvenciones hasta el día 30 de septiembre a las 14 horas a través de la web tramits.gencat.cat, informa el departamento un comunicado este jueves.

Se prevé que unas 150 entidades reciban subvenciones para ofrecer durante el año 2027 cursos de formación continua, en los que participarán aproximadamente 115.000 trabajadores empleados; toda la oferta del Consorci está 100% subvencionada y no tiene ningún coste para las personas trabajadoras.