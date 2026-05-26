El Govern abre otra convocatoria del Pla de Barris de 200 millones, ampliables por los Presupuestos

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu ha aprobado este martes la segunda convocatoria del Pla de Barris con 200 millones de euros para la rehabilitación de barrios de 20 municipios en Catalunya, y cuya dotación es ampliable en función de los proyectos presentados y, especialmente, por el aumento de recursos tras la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2026 en el Parlament, previsiblemente en julio.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, que se conectan con esta política pública "tres ideas que siempre deberían ir juntas: justicia social, sostenibilidad ambiental y calidad urbana".

El Pla de Barris busca la mejora de zonas con rentas bajas, déficit de equipamientos, problemas de vivienda o exposición a riesgos ambientales, y los ayuntamientos pueden presentar sus proyectos para que estas mejoras sean cofinanciadas por la Generalitat a través del Pla de Barris.

El Govern ha aprobado que esta segunda convocatoria sea de igual importe a la primera (200 millones), pero ampliable "como mínimo hasta 300 en las próximas semanas".

En la negociación presupuestaria de febrero pactaron con los Comuns ampliar a 400 millones la dotación en 2026, y en la negociación de mayo pactaron que esta ampliación se mantuviera en 2027 y en 2028.

"Lo que buscamos son barrios y pueblos donde nuestros conciudadanos puedan vivir mejor. Es una política de las que hace que la gente palpe las consecuencias y las transformaciones de las políticas públicas. Que vean un impacto positivo en su vida real", ha resumido la consellera.

REQUISITOS

Los ayuntamientos podrán presentar entre el 6 y el 17 de julio sus proyectos, y el Govern los evaluará y prevé cerrar la resolución de los expedientes en otoño, aunque prevén un aumento "relativamente importante" de solicitudes (en la convocatoria de 2025 fueron 83, 79 de los cuales cumplían los requisitos, y se otorgó a 20).

Deben ser proyectos sobre Áreas de Atención Especial (AAE), que tengan una renta por cápita inferior a la media de Catalunya, y con actuaciones en 3 ámbitos: mejora en urbanismo, vivienda y eficiencia energética e hídrica; actuaciones de emergencia climática e infraestructuras verdes; y acción sociocomunitaria, reducción de las desigualdades y promoción de la salud, la educación, la economía y la ocupación.

Son proyectos que deben ejecutarse en 5 años, y que están cofinanciados por la Generalitat, el porcentaje del cual varía en función de la población de los municipios.

Así, los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes deben cubrir el 50% del importe; los de más de 20.000 y menos de 50.000, el 40%; los de más de 5.000 y menos de 20.000, el 30%, y los de menos de 5.000, el 25% (en algunos casos justificados puede ser el 10%).

El importe máximo por actuación es de 25 millones de euros en total (financiación de la Generalitat y del ente municipal) en municipios de más de 20.000 habitantes, y de 12,5 para el resto.

EQUIDAD TERRITORIAL

Se podrán presentar a esta segunda convocatoria municipios que optaron a la primera convocatoria pero no fueron elegidos, municipios que no lo hicieron, y municipios que sí que lo hicieron y fueron beneficiados, pero para barrios distintos.

Para garantizar la equidad territorial, se establece que entre los municipios beneficiados haya al menos uno de cada veguería de Catalunya (siempre que cumpla los requisitos), tras evaluar la puntuación obtenida por cada proyecto.

PRIMERA CONVOCATORIA

La primera convocatoria, la de 2025, ya escogió a los 20 proyectos beneficiados, con un importe total de 412 millones, 232 de los cuales de la Generalitat.

La rehabilitación urbana ha sido uno de los principales ejes de la anterior convocatoria, especialmente la rehabilitación de cascos antiguos de municipios medianos y actuaciones en barrios degradados de ciudades mayores.

De cara a 2027, fuentes del Govern afirman que lanzarán la convocatoria o bien muy pronto, para no interferir en la campaña de las elecciones municipales de mayo, o bien cuando haya finalizado el proceso electoral.

En 2027 y en 2028, aseguran estas mismas fuentes, la dotación será ya de entrada de 400 millones de euros.