El Govern abre la segunda convocatoria de reserva pública de solares para crear vivienda asequible

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en un acto en Montgat - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado este jueves la segunda convocatoria de la reserva pública de solares, el instrumento del Govern para impulsar que en los solares públicos haya viviendas asequibles, cuyas inscripciones finalizarán el 15 de junio.

Así lo ha informado en una visita a Montgat (Barcelona), en la que ha recordado que hace un año el Ejecutivo catalán publicó la primera convocatoria, que permitió movilizar 670 solares con capacidad para 22.000 viviendas, en línea del objetivo de las 50.000 viviendas asequibles para 2030.

"Catalunya tiene por primera vez una política de vivienda propia con el objetivo de que se pueda vivir a un precio razonable. Ahora, edificios que requieren obras de gran rehabilitación se pueden presentar", ha destacado la consellera, como principal novedad de esta segunda convocatoria.

Paneque ha insistido en la voluntad del Govern de que el sector privado "se sienta más atraído e interpelado, acompañando ese objetivo y esta misión de país que es facilitar un parque de vivienda pública de alquiler asequible".

En este sentido, ha hecho valer otras actuaciones dentro de las políticas de vivienda activadas, como la compra por tanteo y retracto, el tope de alquiler o el Fondo de emancipación, que "está dando muy buenos resultados", ha asegurado.