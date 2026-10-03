El Govern abrirá en 2027 la primera convocatoria para la compra conjunta de casas por 100 millones

Archivo - Construcción de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat prevé lanzar en enero de 2027 la primera convocatoria del fondo para impulsar la compra conjunta de viviendas entre la Generalitat y personas de más de 40 años, dotada con 100 millones de euros iniciales.

Así lo ha explicado la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, en declaraciones a los medios de comunicación, y ha destacado que el objetivo pasa por facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a personas de más de 40 años que tienen ingresos estables, pero por motivos de edad, no pueden acceder a la financiación necesaria.

Ha detallado que la medida, que no fue respaldada por la mayoría de los partidos en el Parlament durante el Debate de Política General (DPG), activará las clases medias trabajadoras para que sean propietarias y tengan "la estabilidad y tranquilidad" de tener un piso en propiedad, sin que la Generalitat tenga que recurrir al derecho de tanteo y retracto.

Ha explicado que para perseguir este fin, la única herramienta con la que contaba la Generalitat hasta la fecha era el derecho de tanteo y retracto, que tiene "limitación económica" y a través de la que el Govern ha invertido alrededor de 400 millones de euros.

MÁS PARQUE PÚBLICO

Ha defendido que la medida aumentará el parque público de vivienda en Catalunya, ya que los pisos que se adquieran conjuntamente estarán protegidos, incluso si la persona decide comprar la otra mitad de la vivienda propiedad de la Generalitat, por lo que "no responderán a dinámicas de mercado libre o especulativas".

Ha detallado, además, que permitirá adquirir pisos a los grandes fondos de inversión que se están desprendiendo de las viviendas porque, tras las políticas aplicadas por el Govern en materia de vivienda, "ya no tienen la rentabilidad que esperaban".

"De esta manera, lo que hacemos es permitir que vuelva a haber, como siempre lo ha habido en Catalunya, una matriz de propiedad de pequeños propietarios. De personas que tienen su vivienda para vivir", ha dicho la consellera.

CARACTERÍSTICAS

Las ayudas plantean dos casos diferenciados, uno para las personas de entre 40 y 55 años, en las que la Generalitat asumirá el 50% de la propiedad y los beneficiarios serán propietarios de la vivienda durante 50 años, y otro para las personas de más de 56 años, en el que la administración asumirá el 60% de la propiedad y la persona podrá vivir como propietaria durante 40 años.

Algunos detalles aún no se han definido, como el tope máximo en el que se situará el precio de estas viviendas, y el alcance en número de viviendas que llegarán a tener la primera dotación de 100 millones de euros, aunque Paneque ha asegurado que si la fórmula funciona se repetirán las convocatorias, "igual que con el Fondo de Emancipación", ha explicado.

OTROS PLANES

Junto a este fondo, el Govern también presentó en el DPG otras medidas en materia de vivienda, como la ampliación de los préstamos de emancipación que permite incluir en el precio máximo de compra de la vivienda las obras necesarias para obtener la cédula de habitabilidad, y cubrir así también los pisos que necesitan reformas.

También la creación de un fondo de emergencia habitacional, en el que la Generalitat ha hecho una inversión inicial de 25 millones de euros y está trabajando para captar la participación de otras administraciones o entidades bancarias, y que servirá para adquirir viviendas para personas en situaciones de emergencia y siempre cuando hayan fracasado el resto de medidas disponibles.

RESULTADOS

Respecto al despliegue del Plan 50.000, se han movilizado un total de 45.551 viviendas, de las que a cierre del último trimestre, 12.599 están ya construidas y pueden alquilarse o ya están ocupados, mientras que 25.943 están en los procesos iniciales y 7.009 en construcción.

En el marco del plan para transformar solares en suelo edificable, la conselleria calcula que 25 sectores, con capacidad para 20.953 viviendas, son los que están más avanzados, y ya tienen el planeamiento y la gestión aprobados, por lo que en algunos casos podrían aportar nuevos proyectos de vivienda ya para el próximo año.