El Govern activa la creación de los nuevos parques naturales L'Albera (Girona) y Montsec (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern iniciará próximamente las consultas públicas para la creación de los futuros parques naturales de L'Albera (Girona) y del Montsec (Lleida) para recoger las opiniones de la ciudadanía, mientras que las siguientes semanas dará a conocer el proceso.

Así lo ha anunciado tras la reunión del Consell Executiu de este martes, afirmando que de forma paralela, se ha impulsado la aprobación de los respectivos planes de protección para agilizar el nacimiento de los parques, explica en un comunicado.

En el caso de L'Albera, un total de 19 municipios presentaron en 2023 mociones para impulsar la creación de un parque natural, y posteriormente se constató que el espacio encaja con esta consideración al documentarse una gran variedad de flora y fauna.

Asimismo, en el caso del Montsec, 10 municipios pidieron convertirlo en parque natural, con el objetivo de impulsar un proyecto territorial común y mejorar la protección de los hábitats, especies y elementos geológicos frágiles.

El día 9 de junio hay previsto una primera reunión para explicar el inicio del proceso en el Montsec y, en breve, también se programará otra para L'Albera, sobre el que se celebró una reunión en el mes de marzo para comunicar el inicio del procedimiento junto a su nueva Junta Rectora.