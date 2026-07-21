El Govern activa medidas urgentes de apoyo a los afectados por el socavón del Putxet de Barcelona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha adoptado un primer paquete de medidas de apoyo a los particulares, comercios y otros operadores económicos afectados por el incidente de las obras de la L9 en el barrio de El Putxet de Barcelona y para paliar los perjuicios derivados del socavón.

El Consell Executiu ha autorizado transferencias del Fons de Contingència para financiar la entrega de anticipos a cuenta de futuras indemnizaciones y ayudas que permitan paliar las afectaciones personales que hayan sufrido los particulares, informa en un comunicado este martes.

Por otro lado, se ampliará la cobertura de la Línia Emergències del Institut Català de Finances (ICF) en los comercios, empresas y otros operadores económicos afectados por las obras.

Esta línea, creada el octubre pasado, tiene por objetivo la financiación, con condiciones preferentes, de aquellas empresas que deban hacer frente a los desperfectos ocasionados por cualquier clase de emergencia.

De esta forma, se pretende dar respuesta a las necesidades de financiación de los operadores económicos afectados por las obras de la L9, a fin de garantizar su liquidez.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado tras el Consell Executiu que esta es una línea abierta y ampliable, por lo que se irán atendiendo las necesidades que se produzcan, de la misma manera que lo harán con las transferencias del Fons de Contingència: "No podemos dar una cantidad cerrada, son anticipos que se irán atendiendo".

"Las indemnizaciones, la investigación, todo esto ya vendrá, pero ahora lo que debemos atender es a quien no tiene culpa de nada, que son los vecinos y vecinas y los comercios afectados y la actividad económica", ha añadido.

RETORNO DE LOS VECINOS

Esta semana han empezado a volver los vecinos de dos de los ocho edificios desalojados, los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica monitoriza la situación en coordinación con Infraestructures.cat.

Paneque ha afirmado que las lecturas evolucionan favorablemente y que no hay afectaciones graves en ninguno de los edificios de forma estructural, pero que el retorno no se hará hasta que los servicios técnicos puedan dar "la seguridad de que cada una de las fincas queda plenamente certificada".

"No debemos confundir estas medidas con una precipitación en el realojamiento", ha avisado, y ha dicho que en cada momento, de acuerdo con los informes técnicos, irán informando y procediendo finca a finca.