El Govern acuerda con la escuela concertada mejorar la financiación con 390 millones hasta 2030

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordado con las patronales de la escuela concertada una "mejora progresiva" de la financiación, con la inversión de 390 millones de euros a lo largo de cinco ejercicios presupuestarios, entre 2026 y 2030.

En la firma del acuerdo este martes en el Palau de la Generalitat, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que "es de justicia hablar también hoy de un acuerdo histórico", tras el alcanzado el lunes con CC.OO. y UGT para los docentes de la pública.

Illa ha afirmado que en un contexto extraordinario debido a varias guerras, con este acuerdo se da "un nuevo ejemplo de sentido de país y de sentido de responsabilidad", y ha reivindicado el papel de la escuela concertada en Catalunya

El conseller de Presidencia y actual conseller de Educación y Formación Profesional, Albert Dalmau, ha detallado que de los 390 millones de euros, 193,1 son para su actividad ordinaria de funcionamiento, 155,9 para dotaciones de plantilla, que "no se actualizaban desde el curso 1995-1996", y 41,9 millones para mochilas escolares.

El acuerdo para la mejora de la financiación de la concertada lo han suscrito las patronales Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Agrupació Escolar Catalana, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament y la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya.