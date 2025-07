El Govern adoptará medidas para evitar continuidad de masa forestal que alimente incendios

Dice que hay "mucho margen de mejora" en la gestión forestal y agrícola

LLEIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern actuará en "determinadas zonas estratégicas" para evitar que haya continuidad de la masa forestal que pueda alimentar a los incendios de sexta generación.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa tras reunirse con alcaldes de la zona afectada por el incendio de la Segarra (Lleida) de esta semana, así como con agricultores.

Ordeig ha explicado que el Ejecutivo prevé "actuar de forma urgente" en las franjas de protección de las zonas habitadas, dando puntos de acceso y puntos de agua.

"Necesitamos ponernos al día. Esto se debe hacer de forma urgente y contundente. No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora", ha dicho.

Preguntado por las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por el fuego, ha asegurado que "el dinero no será un problema" y que el Govern buscará la fórmula para ayudarles.

GESTIÓN FORESTAL

Ordeig ha asegurado que hay "mucho margen de mejora" en la gestión forestal y agrícola, por lo que es necesario hacer cambios que ha definido de sustanciales para evitar incendios.

Ha añadido que es necesario hacer una reflexión de como se gestiona "el país y el territorio para estar más preparados" ante las nuevas circunstancias, en referencia a los cambios provocados por la crisis climática.

"Un país abandonado es un país que quema", ha dicho, y ha señalado el aumento, en sus palabras, preocupante, de la superficie forestal y la densidad forestal en Catalunya.

Ha anunciado que presentarán medidas desde el Govern para movilizar los recursos económicos necesarios y la regulación para hacerlo posible.

ENFADO DE ALCALDES

El alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, ha explicado que durante la reunión con Ordeig se han expuesto reivindicaciones que "hace muchos años que están sobre la mesa".

"No podemos cortar nada, no podemos limpiar los caminos. Nosotros esto hace años que estamos reivindicando todas estas zonas que ellos dicen que son espejos verdes y todo esto. Esto no son espejos verdes, estas zonas. Esto se convierte en una zona perdida que ahora con el fuego aún ayuda más a que se propague más", ha lamentado.

Por ello, ha pedido que los agricultores puedan limpiar los caminos, los entornos de las fincas y los torrentes que hay: "Hace muchos años parece ser que primero son los animales y todo esto, los agricultores nos sentimos perseguidos o siempre están detrás de nosotros".

Preguntado si el fuego podría haber sido menor si los agricultores hubieran podido actuar, ha dicho que "sin duda alguna" y ha recordado que lo hicieron antes de que llegaran los efectivos de los Bombers.