El Govern afea a Feijóo estar "obsesionado" con elecciones y le pide propuestas para Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afeado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su obsesión con que finalice la legislatura española: "Estaría bien que el señor Feijóo trasladara qué piensa o qué ofrece a Catalunya, más allá de estar obsesionado con finalizar esta legislatura".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, preguntada por la propuesta del líder popular de impulsar una moción de censura con Junts y el PNV para, posteriormente, convocar elecciones, y después que los juntaires le hayan instado a reunirse en Bélgica con el expresidente de la Generalitat y el líder del partido, Carles Puigdemont.

Ha asegurado que Feijóo no ha explicado "nada" de qué ofrecería para Catalunya si fuera presidente, y que tan solo le escuchan hablar de como articular una moción de censura.

"No sabemos su opinión sobre la financiación. Es más, choca que las comunidades del PP no quieran ni sentarse a hablar de una financiación que beneficiaría a todas las comunidades. Nos gustaría saber qué ofrece sobre la oficialidad del catalán en Europa. Creo que interesaría saber a los catalanes qué piensa sobre la amnistía", ha expresado la consellera.

Paneque ha defendido la continuidad del Gobierno hasta el final de la legislatura por cuestiones como la política de vivienda, de mejora de infraestructuras o la reforma de la financiación autonómica: "Es bueno que se agote".