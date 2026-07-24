El Govern afirma que el 60% de los desalojados del Putxet de Barcelona volverán en 2 semanas

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, y el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez. - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmado este viernes que el 60% de los vecinos desalojados en el barrio del Putxet de Barcelona por el socavón por las obras de la L9 del Metro podrán volver a sus casas en las próximas dos semanas.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa junto al director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, en las que Díaz ha explicado que la semana que viene volverán los de un tercer edificio de los 8 desalojados y que la siguiente semana los de una cuarta finca.

Los vecinos que podrán volver antes son los del número 6 de la calle Rubinstein, con 11 viviendas y 4 locales, y más tarde lo harán los del número 54 de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, con más de 30 viviendas y un local.

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