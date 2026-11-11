El Govern afirma que en Catalunya se cumplen los servicios mínimos y sin incidencias graves

Carteles sobre la huelga general - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert, ha afirmado este miércoles que los servicios mínimos dictados para la jornada de huelga general se están cumpliendo de manera generalizada y que hasta la mañana "no hay ninguna incidencia grave".

En una rueda de prensa, ha explicado que el Govern tiene en marcha desde el martes por la tarde un dispositivo de seguimiento conjunto para monitorizar la jornada y garantizar tanto el derecho a la huelga como el derecho a la movilidad de la ciudadanía.

CORTES DE TRÁFICO

El secretario general ha detallado que desde primera hora de este miércoles se han identificado unos 50 cortes e incidencias en carreteras en varios puntos de Catalunya, lo cual está complicando la circulación.

En cuanto al transporte público, ha señalado que los servicios mínimos se están cumpliendo en Rodalies (donde se han registrado algunos problemas puntuales en la Estació de Sants por la acción de piquetes), así como en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y en las líneas de autobús urbano e interurbano.

MOVILIZACIÓN "EJEMPLAR"

En el ámbito de la seguridad, al Govern no le constan incidencias "relevantes", ni tampoco afectaciones destacables en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ni denuncias por esquirolaje o vulneración del derecho a la huelga.

Finalmente, Gibert ha hecho un llamamiento al comportamiento cívico durante toda la jornada, destacando que hasta el momento el desarrollo de la movilización está siendo "ejemplar".