El Govern afirma que la economía catalana mantiene un crecimiento sólido pese al contexto externo

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; la miembro del Consell Assessor per la Productivitat i el Lideratge Econòmic de Catalunya Jennifer Ruiz-Valenzuela y el catedrátio Ignasi Beltran de Heredia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La economía catalana mantiene un ritmo de crecimiento sólido y resiliente a pesar del contexto internacional, tras aumentar un 2,7% en 2025, una cifra similar al conjunto de España (+2,8%) y superior a la Eurozona (+1,4%), según el Informe anual de la economía catalana 2025.

Lo ha presentado este jueves la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en un acto en el que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el director general de Análisis y Prospectiva Económica, David Lizoain.

También han participado la miembro del Consell Assessor per la Productivitat i el Lideratge Econòmic de Catalunya Jennifer Ruiz-Valenzuela y el catedrático Ignasi Beltran de Heredia, y ha estado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

FACTORES DE PRODUCTIVIDAD

Romero ha explicado que aumentar la productividad depende de tres grandes factores: el talento, la innovación y la dimensión empresarial.

Ha detallado que el talento es el factor "más relevante" para que la economía funcione y crezca, y ha subrayado la necesidad de generar este talento.

En cuanto a la innovación, ha dicho que Catalunya es "un país excelente en investigación", pero que debe encontrar la manera de que esta innovación llegue al sistema productivo.

También ha explicado que el 90% de las empresas catalanas tiene menos de 20 trabajadores y que, con pocos trabajadores, "es difícil ser innovadores, exportar o tener salarios más altos".

"BUEN MOMENTO"

Lizoain ha asegurado que la economía catalana está en "un buen momento" a pesar del contexto externo, y que la transición hacia un modelo más productivo invita al optimismo.

Ha añadido que los principales indicadores económicos son positivos y ha puesto en valor la apertura de la economía catalana: "Nuestra vocación integradora se ha convertido en fortaleza económica".

Ruiz-Valenzuela ha destacado que tener más trabajadores de las disciplinas STEM incrementa la tasa de innovación y ha llamado a incorporar a más mujeres a estos sectores para no perder una parte "importante del talento".

Para Beltran de Heredia, el derecho es una herramienta "muy potente" para la política económica, pero es necesario enriquecer los posicionamientos políticos para ser más efectivos y eficientes.

DEMANDA INTERNA

El informe apunta que el crecimiento de la economía catalana se debe, principalmente, a la demanda interna, que aporta 3,5 puntos al crecimiento, por el buen comportamiento del mercado laboral, el aumento de los salarios reales y el crecimiento demográfico.

Además, la ocupación en servicios profesionales, la reducción de la temporalidad y el crecimiento de la productividad muestran señales del cambio de patrón del crecimiento.

Este crecimiento ha permitido que, a pesar del "fuerte crecimiento demográfico", el PIB por habitante aumentara un 1,6% durante el año pasado.

El documento valora que en 2025 se alcanzó un máximo histórico en el empleo, con un incremento del 2% en la población ocupada, 3,8 millones de afiliados a la Seguridad Social y 3,9 millones de ocupados.

La inflación se moderó, con un 2,4% a cierre del año, aunque el informe destaca que la desaceleración no fue igual en todas las categorías, con aumentos más elevados en seguros, servicios financieros y vivienda.

El informe subraya que la productividad se incrementó un 1,1% por hora trabajada y encadena cinco años de aportación positiva al crecimiento económico.

RETOS

El documento detecta retos pendientes, como la necesidad de que los salarios reales continúen revirtiendo las pérdidas acumuladas durante el periodo inflacionario entre 2021 y 2023.

Además, constata un "leve repunte" de la pobreza, especialmente entre los extranjeros, los hogares monoparentales y la población infantil.

El informe analiza otros retos, como el crecimiento sostenido de la productividad a largo plazo, las dificultades de acceso a la vivienda y el mayor peso de las mujeres en el trabajo no remunerado y de cuidados.