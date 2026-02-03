El Govern afirma que trabaja en evitar "acumulaciones y colas" en la regularización extraordinaria

Personas ante el Consulado de Pakistán en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha afirmado que el Govern está trabajando para estudiar cómo se formalizará el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes para "que no haya acumulaciones y colas", así como la manera de ayudar al Gobierno en la puesta en marcha.

"Ya hemos hecho reuniones de coordinación, también internas, y cuando se vaya concretando la operativa veremos cómo estas personas pueden formalizar su situación en el mercado de trabajo", ha concretado Ramos en una rueda de prensa celebrada este martes.

El secretario de Trabajo ha hecho referencia a las competencias en materia de autorización de residencia y de trabajo, que corresponden al Estado y a la Generalitat, respectivamente, pero el real decreto permite "que en un único trámite se obtengan las dos".

Preguntado por la aportación estimada que supondrá la regularización de estas personas en el mercado de trabajo en Catalunya, Ramos ha dicho que "no tenemos una magnitud exacta" al tratarse de personas en situación irregular.

El secretario también ha asegurado que esta regularización es una buena noticia, ya que "permitirá que las personas que están en Catalunya puedan acceder a una situación formal de sus derechos, especialmente con lo que tiene que ver con el mercado de trabajo".