El Govern alarga un año el proceso de acreditación de residencias para poder tener plazas públicas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque

Lo prorroga hasta octubre de 2026 para que las entidades adecuen sus instalaciones

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado alargar un año, hasta octubre de 2026, el proceso de acreditación de las entidades proveedoras de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, como residencias y servicios del ámbito social, para demostrar que cumplen los estándares de calidad para tener plazas públicas.

Lo ha aprobado en el Consell Executiu de este martes y, de esta manera, "reconoce la complejidad del proceso y da más tiempo a las entidades" para adecuar sus instalaciones y garantizar la calidad de la red, informa la Generalitat un el documento de acuerdos de Govern.

La valoración de la acreditación incluye 9 aspectos que las entidades deben cumplir: carta de servicios y compromisos con los usuarios; protocolo de acogida, estancia y baja del servicio; modelo de expediente de atención personalizada y estándares de calidad en la organización y el personal.

También prevé que cumplan la presentación de las cuentas anuales; la normativa aplicable según la tipología de servicio; un Plan de Autoprotección; un plan de mantenimiento de las instalaciones; y un protocolo de limpieza.

El nuevo plazo da más tiempo a las entidades para adaptarse, pero también para "encontrar una solución para aquellos centros que no puedan hacerlo", y en estos casos, se estudiará la posibilidad de otros usos sociales para los que sí puedan acreditarse.

ADAPTACIÓN

Además, el Govern garantiza que "ninguna persona usuaria de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública se quedará desatendida como consecuencia del proceso de acreditación", ya que continuarán recibiendo el servicio en la misma plaza o se buscará otra.

Para poder facilitar la adaptación de los equipamientos, las Consellerias de Derechos Sociales e Inclusión y Economía y Finanzas han puesto a disposición de las entidades una línea de préstamos bonificados de 50 millones de euros.

Por otro lado, el Govern mantiene el compromiso de abrir 6.000 plazas en el conjunto del sistema de servicios sociales en esta legislatura.