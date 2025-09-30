El Govern alcanza un consenso con sindicatos y patronal para recomendar a empresas cómo aplicar IA.

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado que Catalunya es "la primera comunidad del Estado" en alcanzar un acuerdo unánime con los principales sindicatos y patronales para implementar la digitalización y la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral y empresarial.

Lo ha dicho este martes durante la jornada "La nueva era del trabajo: retos y oportunidades de la digitalización y la IA", donde ha defendido la necesidad de que esta transformación se implemente "con seguridad, responsabilidad y desde un punto de vista jurídico y ético", informa la Conselleria en un comunicado.

En ella, se han presentado las 'Recomendaciones en la negociación colectiva para la implementación de la digitalización y la inteligencia artificial a las empresas de Catalunya', que pretenden conseguir una mejor integración de las nuevas herramientas tecnológicas dentro de las empresas.

Allí, Sàmper ha hecho hincapié en el hecho de haber alcanzado un acuerdo en esta materia con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (CC.OO., UGT, Foment del Treball y Pimec), y que todas las partes "hayan sido capaces de pactar unas recomendaciones disponibles para trabajadores y empresas".

Para el Departamento, la transición digital "no debe ser una amenaza, sino una oportunidad para mejorar la cualificación profesional y las condiciones laborales", y advierte de que en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la digitalización e IA son claves para, textualmente, la competitividad de las empresas.