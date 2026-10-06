El Govern alerta de un nuevo episodio de lluvia torrencial en el litoral y prelitoral este martes

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha alertado de la llegada de un nuevo sistema frontal atlántico a Catalunya que puede dejar lluvias torrenciales con especial afectación en el litoral y prelitoral catalán entre la tarde y noche de este martes.

Lo han explicado en rueda de prensa la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, y el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, acompañados por representantes de Bombers de la Generalitat, Agents Rurals y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La principal afectación irá subiendo de las Terres de l'Ebre (Tarragona) hasta Girona a lo largo de la tarde, pasando por Barcelona, zonas en las que habrá aviso naranja con un nivel de peligro de 4 sobre 6, ya que a diferencia de los episodios de estos últimos días no se mantendrá estático en un solo punto.

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