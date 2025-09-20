El Govern amplía a cargos institucionales la red de emisoras seguras para situaciones de emergencia

Imagen de una de las emisoras de comunicación - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha ampliado la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergència i Seguretat de Catalunya (Rescat), con 58 nuevas emisoras para las principales instituciones de Catalunya, entre ellas miembros del Govern, el presidente del Parlament y líderes de los grupos parlamentarios.

Estos dispositivos permitirán una comunicación directa, segura inmediata e independiente de las infraestructuras convencionales en contextos críticos y de apagón, informa el Departament de Presidencia, Telecomunicaciones y Transformación digital en un comunicado este sábado.

Esta semana se entregarán a los miembros del equipo de Govern: presidente, consellers, secretarios generales, secretarios sectoriales vinculados a la gestión de emergencias y delegados territoriales y, próximamente, se entregarán al presidente del Parlament y los líderes de los grupos parlamentarios.

Estas nuevas emisoras se suman a los 38.000 dispositivos que dan servicio a más de 50.000 usuarios, principalmente a cuerpos operativos de emergencias y también a alcaldes y alcaldesas.

Según el Departament esta medida busca "garantizar la comunicación institucional en situaciones de emergencia" y se ha organizado una formación específica sobre el funcionamiento de las emisoras y los protocolos en situación de crisis.

Los dispositivos cuentan con canales configurados para coordinarse directamente con Protecció Civil de la Generalitat y el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil.

REVISIÓN DE EMISORAS

También se hará una revisión de las emisoras operativas de la red Rescat, especialmente en el ámbito local, y se enviará un catálogo de buenas prácticas para garantizar un buen funcionamiento, con el objetivo de que los 947 municipios catalanes estén bien conectados a la red.

Rescat está diseñada para garantizar el funcionamiento en condiciones extremas, proteger la confidencialidad mediante redes encriptadas, priorizar las comunicaciones en función de la urgencia, dar servicio a zonas de dificil transmisión como zonas rurales o zonas urbanas densamente pobladas y ofrecer una gestión y supervisión centralizada con monitoreo constante.