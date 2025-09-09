El Govern anuncia medidas para mejorar el embalse del Foix y reducir los riesgos de inundación

Instante de la reunión entre el Govern y los ayuntamientos de Castellet i la Gornal, Cubelles y Cunit. - ACA

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado medidas para mejorar el funcionamiento del embalse del Foix y reducir los riesgos de inundación en su tramo final, ha informado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un comunicado.

Se ha tratado en una reunión este martes entre representantes del Govern, encabezados por la directora general de Transición Hídrica, Concha Zorrilla, y el director de la ACA, Josep Lluís Armenter, y representantes de los ayuntamientos de Castellet i la Gornal, Cubelles (Barcelona) y Cunit (Tarragona).

La ACA se ha comprometido a iniciar la redacción del proyecto constructivo para cambiar las compuertas del desagüe de fondo para poder incrementar el volumen de salida de agua; y también se prevé realizar actuaciones en el tramo final del río Foix para reducir los riesgos de inundación a través de la construcción de motas.