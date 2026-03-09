El Govern apela a la colaboración municipal y la agilidad administrativa para movilizar vivienda

El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Terrades, acompañado del alcalde de Montmeló (Barcelona), Pere Rodríguez, durante la entrega de las llaves de una promoción de vivienda protegida en el municipio. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Terrades, ha afirmado que la Generalitat necesita "la colaboración de los ayuntamientos y una agilización administrativa para movilizar solares y acortar los plazo de entrega" de viviendas, según informa el Govern en un comunicado.

Así lo ha dicho Terrades durante un acto en el que ha entregado las llaves de una promoción de vivienda protegida de alquiler social construidas por el Institut Català del Sòl (Incasòl) en Montmeló (Barcelona), y que también ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Pere Rodríguez.

"Debemos resolver el tema de la vivienda y de la movilidad en paralelo", ha afirmado el secretario general, para lo que ha añadido que es necesario disponer de presupuestos.

Durante el acto, Terrades también ha reafirmado el compromiso del Govern para cumplir con el Plan 50.000, que prevé la construcción de ese número de viviendas públicas hasta 2030, así como de continuar planeando y construyendo viviendas.

El bloque de la promoción, por su parte, se distribuye en una planta baja y dos pisos, y acoge un total de 18 viviendas, con una superficie útil de 57 metros cuadrados, y 18 aparcamientos.