El Govern aportará 5,7 millones anuales adicionales hasta 2029 para mejorar el turno de oficio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, firman un acuerdo que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante 4 años para reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita - GOVERN

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) han formalizado este martes un acuerdo que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante 4 años --entre 2026 y 2029-- hasta alcanzar un total de 22,8 millones para reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en Catalunya, ha informado la Conselleria de Justicia en un comunicado.

El servicio de Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema por el que las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse un abogado pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y que les proporciona asesoramiento jurídico, defensa y representación legal en procedimientos judiciales.

El acuerdo entre el Govern y el Cicac tiene como objetivo recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 como consecuencia de la falta de actualización de los módulos de compensación económica de las actuaciones profesionales del turno de oficio.

En el caso concreto de 2026, la voluntad del Govern es que esta aportación adicional de 5,7 millones de euros se haga efectiva mediante una adenda en el convenio de colaboración con el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), como mecanismo operativo para hacer llegar los recursos al sistema del turno de oficio.

Además, prevé que los recursos adicionales se destinen directamente a la retribución de las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio, a la actualización de los módulos y guardias y a la mejora de la asistencia al detenido, y se espera que el incremento presupuestario tenga un "impacto directo y tangible" en el funcionamiento del servicio y en la calidad de la atención a la ciudadanía.

UN "ACTO DE JUSTICIA"

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, en un acto en el Palau de la Generalitat al que también ha asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Espadaler ha manifestado que la firma de este acuerdo político es "un acto de justicia", que permite recuperar los recursos económicos del turno de oficio que habían quedado prácticamente congelados desde 2011.

Salvador Illa ha dicho que "garantizar una buena justicia es sinónimo de garantizar una buena democracia y un buen estado de bienestar" y ha añadido que con la firma de este acuerdo se da respuesta a una demanda histórica de la Abogacía, en sus palabras.

Montoliu ha señalado que el acuerdo supone un "doble reconocimiento": por un lado, reconoce que la justicia gratuita es un servicio público fundamental y, por otro, que este servicio sólo puede funcionar si los abogados que lo prestan son respetados.

CONVENIO

Además, la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha formalizado con el Cicac el convenio de colaboración para 2026, mediante el cual el departamento aporta recursos económicos para financiar algunas de las tareas del Cicac, especialmente la gestión del turno de oficio, las guardias y la compensación de las actuaciones profesionales.

El convenio prevé una dotación global de 74,2 millones de euros, de los cuales 70,2 millones se destinan directamente a compensar las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio, mientras que los 4 millones restantes son para gastos de gestión de los colegios profesionales, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Esto supone un incremento de 1,82 millones con respecto al convenio del año pasado, que permite ampliar la cobertura del servicio e incorporar nuevas mejoras sin reducir las prestaciones existentes y, además, establece que el importe destinado a financiar el turno de oficio se incremente en un 2,5%, lo que implica una actualización directa de todos los módulos de compensación.

En el caso de 2026, este incremento de un 2,5% de los módulos tiene un impacto económico estimado de 2,9 millones de euros, que se aplicará mediante el retorno de los sobrantes presupuestarios del ejercicio anterior.

Si se tienen en cuenta conjuntamente, el incremento de 1,82 millones de euros del convenio actual con respecto al del año pasado y la aportación adicional de 5,7 millones derivada del acuerdo con el Govern, el presupuesto destinado por el Ejecutivo al turno de oficio se elevará en 2026 hasta los 10,4 millones de euros.

NOVEDADES

Una de las novedades del convenio de 2026 es el despliegue territorial del servicio, con medidas adaptadas a la realidad de cada partido judicial, así como la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en Figueres (Girona) con dos abogados de guardia diarios y una dotación específica de 7.250 euros.

También se refuerza el turno penal en Santa Coloma de Farners (Girona), con la incorporación de un abogado más de guardia y una dotación de 76.000 euros, y el turno de guardia de atención a las víctimas de violencia machista en los partidos judiciales de Cervera y Balaguer (Lleida), con una dotación específica de 27.950 euros.

Por último, en lo que se refiere a la organización del servicio, prevé la adaptación del sistema de guardias del turno de detenidos en La Seu d'Urgell (Lleida), que pasa de un modelo de guardia semanal a un modelo de justificación por asistencia realizada, más ajustado a la realidad del territorio.

NUEVOS MÓDULOS

El convenio también prevé la creación de nuevos módulos de compensación, es decir, de las cantidades económicas que perciben los profesionales del turno de oficio en función del tipo de actuación que realicen.

También impulsa la tramitación electrónica integral de los expedientes y pone especial énfasis en la formación y especialización de los profesionales del turno de oficio.

USO DEL CATALÁN

El refuerzo del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita también va acompañado de un impulso al uso del catalán en el ámbito judicial, con el objetivo de garantizar de manera efectiva el derecho a la opción lingüística de la ciudadanía.

En este sentido, la Conselleria de Justicia ha renovado el convenio con el Cicac para mantener durante 2026 el programa de fomento del uso del catalán en las actuaciones del turno de oficio, con una dotación de hasta 500.000 euros y que prevé complementos económicos para las actuaciones profesionales escritas realizadas en catalán.

En paralelo, desde el Govern se ha impulsado un programa específico dirigido a la procuraduría, con una dotación máxima de 200.000 euros para incentivar la presentación de escritos procesales en catalán en procedimientos con justicia gratuita.