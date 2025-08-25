El Govern aprobará este martes un decreto para dar a la ATC plena autonomía en materia de personal

Archivo - Un hombre pasa delante de la sede de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará este martes, en el primer Consell Executiu tras las vacaciones de verano, un decreto ley para modificar el régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana, dotándola de plena autonomía en materia de personal.

Este decreto, a raíz de un acuerdo político entre el Govern y ERC, pretende reforzar la ATC para que en el futuro pueda recaudar todos los impuestos que se generen en Catalunya, como ya informó la Conselleria de Economía y Finanzas a finales de julio en un comunicado.

El objetivo es que la ATC tenga las herramientas jurídicas y organizativas necesarias para ejercer de forma "eficaz y eficiente" las nuevas competencias que tendrá.

Entre las novedades están el establecimiento del contrato programa como instrumento de gobernanza y la creación de nuevos cuerpos tributarios con perfiles profesionales ajustados "a las necesidades reales de la agencia".

CONTRATO PROGRAMA

El contrato programa deberá establecer las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros asignados y las actividades a desarrollar por la ATC.

Además, se crearán dos cuerpos tributarios: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria.

El decreto dará a la ATC plena autonomía en materia de personal y para la negociación colectiva, así como potestad en el diseño de su estructura organizativa.