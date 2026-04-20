El Govern aprobará este martes medidas de ayuda a la regularización extraordinaria

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo y la consellera de Igualdad, Eva Menor, ofrecen declaraciones antes de una reunión, a 20 de abril de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará este martes un paquete de medidas para ayudar en el proceso de regularización extraordinaria, incluyendo la formación de más de 1.200 técnicos de distintas administraciones, el despliegue de una página web con información adaptada sobre los puntos de información y un acompañamiento intensivo de las personas más vulnerables, como jóvenes migrantes solos, personas sin hogar o las víctimas de violencia de género.

Así lo ha anunciado este lunes la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una atención a los medios tras reunirse con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y representantes de distintos agentes sociales, económicos y del mundo local.

Al acto han asistido, entre otros, representantes de Foment del Treball, Pimec, CC.OO., UGT, la Taula del Tercer Sector Social, la Confederació, las cuatro diputaciones catalanas, el Ayuntamiento de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis.

En una segunda fase, una vez hecha la regularización, el Govern impulsará medidas "activas" de inserción laboral, así como reforzará el aprendizaje del catalán por parte de los migrantes beneficiarios de la regularización.

Martínez Bravo ha destacado que, durante la Global Progressive Mobilisation del pasado fin de semana, muchos actores internacionales se interesaron por la regularización extraordinaria, y ha destacado la forma en que se está llevando a cabo en Catalunya: "Se ha dicho que el mundo mira a España, pero terminará hablando de Catalunya".

EVA MENOR

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha señalado que desde su Departamento trabajan en una campaña para combatir 'fake news' sobre la regularización y en ofrecer una especial protección de las mujeres vulnerables.

El objetivo, según Menor, es "convertir un proceso administrativo en algo más", que permite avanzar hacia la igualdad de oportunidades.

TERCER SECTOR Y SINDICATOS

El presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Xavier Trabado, ha subrayado la importancia de trabajar en el "día después" de la regularización, reforzando el aprendizaje del catalán y la inserción social, y ha pedido más claridad y agilidad en el proceso de aceditación de las entidades sociales para colaborar durante en el proceso de regularización.

El presidente de la Confederació, Jordi Roman, ha defendido un "canal de comunicación directo" y un espacio de diálogo permanente entre las entidades y la administración en lo que ve como un proceso imprescindible para Catalunya.

El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, ha asegurado que "el mundo puede escoger, se puede luchar contra el odio y la extrema derecha", y ha defendido que Catalunya debe dar respuesta como tierra de acogida.

La secretaria general de CC.OO. Catalunya, Belén López, ha pedido "ir más allá" y reformar la Ley de extranjería, así como ha remarcado que ahora se pasará a una igualdad formal, pero no real, entre migrantes y no migrantes, y ha dicho que no debe permitirse un mercado de trabajo dualizado.