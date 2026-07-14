El Govern aprueba el Anteproyecto de ley del servicio de ITV para actualizar su marco jurídico

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado el Anteproyecto de ley del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que define y regula esta actividad en Catalunya, para actualizar su marco jurídico, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El objetivo de esta nueva normativa, impulsada por la Conselleria de Empresa y Trabajo, es dotar al servicio de las herramientas para que pueda adaptarse con agilidad a las necesidades de los usuarios y a los cambios normativos que se produzcan, de forma que se integre en el modelo catalán de seguridad industrial.

El texto aprobado define de forma integral un modelo de prestación del servicio de ITV en Catalunya que "aporta seguridad jurídica a los operadores que actúan o quieren actuar en este ámbito de inspección, establece un sistema coherente y da respuesta a las necesidades de los usuarios".

El nuevo modelo permite el libre acceso a nuevos operadores, favorece el incremento de la red de estaciones e impulsa la competencia, con el mantenimiento y refuerzo del control y supervisión de la Generalitat.

Actualmente, Catalunya dispone de 50 estaciones fijas de ITV y 10 unidades móviles, gestionadas por cinco operadores privados, y en conjunto estos centros realizan aproximadamente 3,2 millones de inspecciones anuales.

El parque de vehículos catalán es de más de 5,4 millones de vehículos, con una antigüedad media de 15 años.

El anteproyecto de ley establece, entre otras novedades, que los operadores interesados podrán abrir estaciones libremente, previa autorización administrativa y siempre que se cumplan los requisitos, y una nueva regulación que divide Catalunya en tres zonas según la demanda para garantizar una cobertura territorialmente equilibrada.