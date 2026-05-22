El Govern aprueba en Consell Executiu los Presupuestos de 2026, esta vez con apoyos garantizados

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de este viernes ha aprobado en su reunión extraordinaria el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, por segunda vez tras hacerlo en febrero y tener que retirar el proyecto en el Parlament, y que esta vez sí que cuenta con los apoyos suficientes para su aprobación tras acordarlos con ERC y con los Comuns.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado la reunión extraordinaria del Govern, y posteriormente la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, entregará al presidente del Parlament, Josep Rull, el proyecto para solemnizar el inicio de la tramitación parlamentaria.

El camino hasta la aprobación de los Presupuestos no ha sido sencillo: el Govern y los Comuns ya alcanzaron un acuerdo en febrero, tras el cual Illa aprobó el proyecto en el Consell Executiu sin el apoyo de ERC, y lo tuvo que retirar del Parlament en marzo al no lograr el 'sí' de los republicanos, por la falta de avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

Ahora en mayo es cuando se ha podido cerrar el acuerdo con los de Oriol Junqueras, que entre los principales compromisos han situado el impulso de la línea orbital ferroviaria y la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado en Catalunya.

También garantizar que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y reforzar con 527 millones de euros la Agència Tributària de Catalunya (ATC) .

Los Comuns en febrero pactaron, como principal medida, la limitación de las compras especulativas de vivienda; ahora han ampliado el acuerdo que incluye aumentar los recursos propios a políticas de vivienda y al Plan de Barrios y reformular en 2030 la R-Aeroport y ampliar su recorrido.

A partir de la próxima semana, como ya hicieran en febrero, los consellers del Govern comparecerán ante las diferentes comisiones del Parlament para exponer las cifras y los proyectos que incluyen las nuevas cuentas públicas para sus Departamentos.

Seguirá la tramitación parlamentaria con el debate de totalidad, previsiblemente a inicios de junio, y se prevé la aprobación definitiva en julio, si es que ningún grupo de la oposición lleva el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cosa que lo retrasaría como mucho un mes.

OXÍGENO A LA LEGISLATURA

El plácet de ERC y los Comuns permitirá a Illa aprobar los que serán sus primeros Presupuestos, que entrarán en vigor, previsiblemente, a mediados de julio, a un mes del ecuador de la legislatura.

El nuevo proyecto de cuentas públicas reemplazará al vigente, aprobado en 2023, y que se ha tenido que complementar en cada ejercicio mediante suplementos de crédito a las finanzas de la Generalitat ante el aumento de los ingresos y el aumento de la previsión de gasto de la administración catalana.

De esta forma, Illa se asegura la estabilidad en lo que resta de legislatura, teniendo en cuenta la dificultad en 2027 de aprobar unas nuevas cuentas públicas, por la incidencia de la campaña de las elecciones municipales, y que en 2028 será el año en que se acabará la legislatura.

Los acuerdos para la aprobación de las cuentas llegan en el que ha sido, probablemente, el momento más difícil para el Govern, junto a la crisis de Rodalies de enero, por la negociación abierta con los docentes en huelga por la mejora de sus condiciones laborales y salariales.