El Govern aprueba en el Consell Executiu unos Presupuestos de unos 50.000 millones, sin el aval de ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, antes del Consell Executiu extraordinario de este viernes para aprobar los Presupuestos de 2026 - GOVERN

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este viernes en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, que prevé un total de gasto de 50.000 millones de euros, que esta misma mañana entregará al presidente del Parlament, Josep Rull, para el inicio de su tramitación parlamentaria, y que no cuenta con el aval ERC.

Se trata del primer proyecto de Presupuestos del Govern que preside Salvador Illa, y que ha sido acordado con los Comuns, y que todavía no cuenta con el apoyo necesario para que salga adelante en el Parlament, puesto que ERC --el otro socio de investidura de Illa-- no ha acordado las cuentas con el Ejecutivo.

Según los republicanos, las conversaciones para lograr la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat están "encalladas", y piden a los socialistas catalanes que convenzan al Gobierno del PSOE y garanticen así que se cumple el acuerdo que firmaron para la investidura de Salvador Illa.

El apoyo que sí que tiene garantizado el Govern es el de los Comuns, puesto que con la formación de Jéssica Albiach firmaron la semana pasada el acuerdo para el aval de su partido a las cuentas, tras alcanzar un acuerdo sobre la limitación de las compras especulativas de vivienda.

Tras la aprobación en el Consell Executiu, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, entregará el proyecto de ley a Rull, y se reunirá con los grupos parlamentarios para explicarles las líneas maestras de las nuevas cuentas.

CERCA DE 50.000 MILLONES

Según avanzó la consellera Romero, las nuevas cuentas prevén un aumento de 9.100 millones de euros de inversión respecto al último Presupuesto en vigor, que se situó en los 41.025 millones, lo que supone que el total previsto en las cuentas de 2026 será de cerca de 50.000 millones.

Catalunya tiene en vigor los Presupuestos de 2023, y desde entonces ni el Govern de Pere Aragonès en 2024, ni el de Illa en 2025 consiguieron aprobar un nuevo proyecto presupuestario.

El año pasado, el Ejecutivo sí que sacó adelante, con ERC y con Comuns, hasta 3 ampliaciones de crédito a las finanzas de la Generalitat, que aportaron cerca de 4.000 millones de euros extra.