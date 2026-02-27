Illa pide estar a la altura de Catalunya tras aprobar el Govern el Presupuesto "más ambicioso"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, antes del Consell Executiu extraordinario de este viernes para aprobar los Presupuestos de 2026 - GOVERN

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que es el momento de estar a la altura de Catalunya tras aprobar este viernes el Govern en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el proyecto de Presupuestos "más ambicioso", que tiene el aval de los Comuns pero no el de ERC.

"Es hora de estar a la altura. Por lo que importa. Por Catalunya", ha afirmado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ha añadido que la propuesta, que contempla un gasto de cerca de 50.000 millones de euros, dedica los recursos a las políticas más importantes: "Dedicamos hasta el último euro a lo que importa: vivienda, salud, educación, seguridad, transporte y oportunidades", ha expresado.