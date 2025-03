El Govern aprueba un decreto ley para garantizar la seguridad de los cámpings en zonas inundables

Se creará el Fondo de Recuperación de la actividad económica

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado un proyecto de decreto ley para garantizar la seguridad de los cámpings ubicados en zonas de riesgo de inundación en Catalunya, según han explicado a Europa Press fuentes del Govern este lunes.

Con el decreto, se establece un proceso con el objetivo de comprobar y hacer un seguimiento de la viabilidad y las funcionalidades de los cámpings ubicados en espacios afectados por riesgo de inundación.

"Es un proyecto de carácter instrumental. Se ha planteado una estrategia colaborativa de consenso y solidaridad con entidades de este sector económico", han añadido fuentes conocedoras, y han asegurado que el decreto prevé la creación de una Comisión de Govern y una Comisión Técnica para gestionar el proceso de verificación y aplicar las medidas provisionales cuando sea necesario.

La finalidad de este proyecto es "garantizar la seguridad, proteger a las personas y asegurar que las actividades que se desarrollan en los cámpings se puedan realizar en condiciones óptimas".

La comprobación de la viabilidad de los cámpings se realizará de manera "progresiva", según los criterios de prioridad establecidos por los organismos técnicos competentes.

CREACIÓN DE DOS NUEVOS ÓRGANOS

El decreto ley establece la creación de dos nuevos órganos: la Comisión Técnica de Cámpings y la Comisión de Govern de Cámpings, que estarán formadas por representantes de varios departamentos de la Generalitat y técnicos especializados en protección civil, turismo, urbanismo e hidrología.

Además, se garantizará que las administraciones locales, entidades municipalistas y el sector afectado puedan participar para hacer un trabajo "colaborativo, efectivo y permanente".

En la misma línea, se creará el Fondo de Recuperación de la actividad económica, que se destinará a la financiación de inversiones públicas o privadas de creación de nueva oferta de alojamiento turístico o ampliación de existente que pueda compensar la pérdida de plazas resultante de los estudios de viabilidad.

"Este fondo no está datado porque no sabemos el efecto que tendrá todo. Cuando tengamos los primeros resultados podremos evaluar de qué estamos hablando", han dicho las mismas fuentes, que han reiterado que su preocupación es que la actividad económica se mantenga.

Asimismo, se trabajará en la aplicación de las mejoras tecnológicas para ejecutar y diseñar medidas de actuación con vertiente preventiva para que los cámpings se puedan adaptar a las condiciones climáticas.

"DE MANERA INMEDIATA"

La norma entrará en vigor al día siguente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y las primeras actuaciones de comprobación se iniciarán "de manera inmediata" para evitar situaciones de riesgo antes del inicio de la temporada turística de verano.

"Por el momento, no se ha prefijado ningún ámbito territorial ni ninguna actividad en concreto. No prefijamos actividades o territorios, no hay listas. Vamos a buscar actividad por actividad, aunque siempre se priorizarán actividades que puedan tener objetivamente más riesgo", han subrayado.

Las mismas fuentes han apuntado que el sector del cámping celebra este decreto --en sus palabras--, y han garantizado que lo que se tiene que hacer es "caminar con ellos, para que el resultado que salga de los informes sea consensuado".